Расскажите, какие предметы, связанные с великой отечественной войной, находят следопыты?
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Расскажите, какие предметы, связанные с великой отечественной войной, находят следопыты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каски гранаты орудия труда форму автоматы скелеты и тд
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