Расскажите, какие предметы, связанные с великой отечественной войной, находят следопыты?

Русский язык
Расскажите, какие предметы, связанные с великой отечественной войной, находят следопыты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каски гранаты орудия труда форму автоматы скелеты и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Над землёй колышается белое вишнёвое облако,на земле уже лето.Цветут огневые солнечные тюльпаны.Точно столкнулись зима с летом в этом дивный весени...
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста твёрдые и гласные согласные
Ответить
Другие предметы
Почему при разговоре с приятелем мы не испытываем чувство страха.СРОЧНО ПЛИЗ
Ответить
Математика
Решить уровнение |х|+4=7
Ответить
Геометрия
Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо
Ответить