Над землёй колышается белое вишнёвое облако,на земле уже лето.Цветут огневые солнечные тюльпаны.Точно столкнулись зима с летом в этом дивный весений цветении.Определи падеж прилагательных.

Русский язык
Над землёй колышается белое вишнёвое облако,на земле уже лето.Цветут огневые солнечные тюльпаны.Точно столкнулись зима с летом в этом дивный весений цветении.Определи падеж прилагательных.
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Гость:
Именительные падежи во всех прилагательных
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