Над землёй колышается белое вишнёвое облако,на земле уже лето.Цветут огневые солнечные тюльпаны.Точно столкнулись зима с летом в этом дивный весений цветении.Определи падеж прилагательных.

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Над землёй колышается белое вишнёвое облако,на земле уже лето.Цветут огневые солнечные тюльпаны.Точно столкнулись зима с летом в этом дивный весений цветении.Определи падеж прилагательных.

Автор: Гость