Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.
Русский язык
Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нету дополнения тут только обстоятельства глаголы и определения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину ...