Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.

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Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.

Автор: Гость