Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.

Русский язык
Найди дополнение. работает в школе. распустились на березе. купались в речке. ??агорали на солнце. катались на лодке. подьехали на машине. живёт в новой столице.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нету дополнения тут только обстоятельства глаголы и определения
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