ОБЪЯСНИТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. Здесь, среди болот, поросших богатой растительностью, и глухих лесов, изгибаясь, пробирается тоненький ручеёк. Так начинается Волга, самая большая река в Европе, свой далёкий путь. Прой...
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ОБЪЯСНИТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. Здесь, среди болот, поросших богатой растительностью, и глухих лесов, изгибаясь, пробирается тоненький ручеёк. Так начинается Волга, самая большая река в Европе, свой далёкий путь. Пройдя через несколько озёр, она набирает силу и разливается могуче, величаво. Семь тысяч больших и малых рек несут Волге-матушке свои воды. Человек, путешествующий по Волге, не перестаёт удивляться красоте её берегов, разнообразных, живописных. В верховьях сжимают реку жёлто-красные сосновые леса, наполняя воздух запахом сосны. Живописен правый берег, гористый, круто обрывающийся к реке, прорезанный глубокими долинами. Ближе к югу, где-то после Саратова, заросли уступали место хлебам, уходящим в бесконечную даль.
Ответ(ы):
Гость:
Предложения не переписываю, так как много объяснений и время, отведенное на ответ, закончится. первый абзац 1 предложение: 1-я запятая (среди болот - и глухих лесов обособленное обстоятельство) - другая запятая после слова лесовпоросших богатой растительностью - 2 запятые при обособленном определении, выраженном причастным оборотомизгибаясь - обособленное обстоятельство, выраженное деепричастием 2 предложение: запятыми выделено приложение 3 предложение: 1-я запятая закрывает деепричастный оборот2-я запятая стоит между однородными обстоятельствами (могуче, величаво) - - - - второй абзац 1 предложение: первые 2 запятые - при причастном оборотетретья запятая - открывает обособленное определениечетвертая запятая - между однородных (разнообразных, живописных) 2 предложение: запятая - при деепричастном обороте 3 предложение: первая запятая "открывает" обособленное определение2 следующие запятые выделяют причастный оборот (последняя из них также стоит в начале другого причастного оборота) 4 предложение: первые 2 запятые вылеляют обособленное обстоятельствопоследняя запятая - при причастном обороте
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