Тотошка выписал в своём блокнотике все двузначные числа,у которых сумма цифр равно 9. сколько таких чисел написал Тотошка??

Математика

Тотошка выписал в своём блокнотике все двузначные числа,у которых сумма цифр равно 9. сколько таких чисел написал Тотошка??

Автор: Гость