Тотошка выписал в своём блокнотике все двузначные числа,у которых сумма цифр равно 9. сколько таких чисел написал Тотошка??
Математика
Тотошка выписал в своём блокнотике все двузначные числа,у которых сумма цифр равно 9. сколько таких чисел написал Тотошка??
Ответ(ы):
Гость:
1)18 2)27 3)36 4)45 5)54 6)63 7)72 8)81 90
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