Объясните пожалуйста is или are?И почему? There is/ there are/ a pen and four pencils on the table.

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Объясните пожалуйста is или are?И почему? There is/ there are/ a pen and four pencils on the table.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is - единственное число, 3-е лицо are - все остальное, кроме единственного числа, 1-ого лица, конечно же.
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