Разделить 260 так чтобы первая часть составляла 40
Математика
Разделить 260 так чтобы первая часть составляла 40
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Гость:
На шесть частей, наверное
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