У крышки прямоугольного стола отпилили 2 угла так ,что места отпилов не соприкасаются и не затрагивают другие углы.Сколько теперь углов у стола?Ответ запишите числом.

Математика

У крышки прямоугольного стола отпилили 2 угла так ,что места отпилов не соприкасаются и не затрагивают другие углы.Сколько теперь углов у стола?Ответ запишите числом.

Автор: Гость