У крышки прямоугольного стола отпилили 2 угла так ,что места отпилов не соприкасаются и не затрагивают другие углы.Сколько теперь углов у стола?Ответ запишите числом.
Математика
У крышки прямоугольного стола отпилили 2 угла так ,что места отпилов не соприкасаются и не затрагивают другие углы.Сколько теперь углов у стола?Ответ запишите числом.
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Ответ: теперь 6 углов
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