Написать про свой дом со словами холодильник, шкаф с полками, зеркало, диван, кухонная плита, стакан на английском

Английский язык
Написать про свой дом со словами холодильник, шкаф с полками, зеркало, диван, кухонная плита, стакан на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дом очень красивый.В нем все есть.У прихожии есть зеркало.На кухне стоит холодильник.Он очень большой.В моей комнате есть диван.На нем я отдыхаю после школы.- My house is very beautiful.It is all there.The hallways have a mirror.The kitchen is the refrigerator.It is very big.In my room there is a sofa.On it I rest after school. прости но не все слова использовал
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