Помогите по биологии!!! заранее спс !!!
Биология
Помогите по биологии!!! заранее спс !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе - пища для всех животных ,выделяют кислород ,увлажняют и смягчают климат. в жизни человека - пища для человека , музыкальные инструменты и мебель , строительные материалы .
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