Помогите по биологии!!! заранее спс !!!

Биология
Помогите по биологии!!! заранее спс !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе - пища для всех животных ,выделяют кислород ,увлажняют и смягчают климат. в жизни человека - пища для человека , музыкальные инструменты и мебель , строительные материалы .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО! решить неравенство 1. -2x<10
Ответить
Окружающий мир
Первый воин Ивана Грозного
Ответить
Русский язык
Сочинение про Навруз
Ответить
Українська література
Допоможiть(даю 30 балiв!) Треба написати твiр на тему "Що менi наспiвала пiсня про руш??ик" (Автор:Андрiй Малишко)
Ответить
Русский язык
Просклонять слово ружье во множественном числе
Ответить