Расстояние между городами 1000 км машина проехала этот путь за 5 часов автобус за 20 часов чья скорость больше и на сколько?

Математика
Расстояние между городами 1000 км машина проехала этот путь за 5 часов автобус за 20 часов чья скорость больше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000÷5=200(км/ч)-скорость авто 2) 1000÷20=50(км/ч)-скорость автобуса 3) 200-50=150(км/ч)- скорость авто больше Ответ:на 150км/ч скорость авто болеше
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