Расстояние между городами 1000 км машина проехала этот путь за 5 часов автобус за 20 часов чья скорость больше и на сколько?

Математика

Расстояние между городами 1000 км машина проехала этот путь за 5 часов автобус за 20 часов чья скорость больше и на сколько?

Автор: Гость