Помогите составить текст по англ.яз про кошку с переводом (3 класс)
Английский язык
Помогите составить текст по англ.яз про кошку с переводом (3 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My cat. My cat likes play, eating and sleep. l like my cat Мой кот Мой кот любит играть, есть и спать. Я люблю своего кота коротко, но прикольно
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