Привет,мне нужна помощь по технологии.7 класс. Вопросы: 1)Какую величину припуска на шов по боковому срезу вы отложили при раскрое изделия ? 2)Каким способом вы обрабатывали срезы припусков на швы? 3)Какие детали кроя вы ис...
Технология
Привет,мне нужна помощь по технологии.7 класс. Вопросы: 1)Какую величину припуска на шов по боковому срезу вы отложили при раскрое изделия ? 2)Каким способом вы обрабатывали срезы припусков на швы? 3)Какие детали кроя вы использовали при изготовлении ночной сорочки? 4)Конструкции каких изделий можно разработать на основе ночной сорочки? 5)Почему чертежи основы переда и спинки ночной сорочки строят на одной базисной сетке? пОЖАЛУЙСТА)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 вопрос: 2 см. 4 вопрос: сарафан и халат. 5 вопрос: возможно, не строят вытачек на передней половинке изделия!!!
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