Привет,мне нужна помощь по технологии.7 класс. Вопросы: 1)Какую величину припуска на шов по боковому срезу вы отложили при раскрое изделия ? 2)Каким способом вы обрабатывали срезы припусков на швы? 3)Какие детали кроя вы ис...

Технология

Привет,мне нужна помощь по технологии.7 класс. Вопросы: 1)Какую величину припуска на шов по боковому срезу вы отложили при раскрое изделия ? 2)Каким способом вы обрабатывали срезы припусков на швы? 3)Какие детали кроя вы использовали при изготовлении ночной сорочки? 4)Конструкции каких изделий можно разработать на основе ночной сорочки? 5)Почему чертежи основы переда и спинки ночной сорочки строят на одной базисной сетке? пОЖАЛУЙСТА)))

Автор: Гость