1)50*(x:16)=40150. 2)2700+y*400=170700. 3)(12300-30):k=30

Математика
1)50*(x:16)=40150. 2)2700+y*400=170700. 3)(12300-30):k=30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 * ( х / 16 ) = 40150 х / 16 = 40150 / 50 х / 16 = 803 х = 803 * 16 х = 12848 2700 + у * 400 = 1700 у * 400 = 1700 - 2700 у * 400 =  -1000  у =  -1000 / 400 у =  -2,5 ( 12300 - 30 ) / к - 30 12270 / к = 30 х = 12270 / 30 х = 409
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