Чи зміниться період коливань відерця з водою підвішеного на довгій нитці, якщо у дно відерця вистрілити?
Физика
Чи зміниться період коливань відерця з водою підвішеного на довгій нитці, якщо у дно відерця вистрілити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колывание не зависит от массы по этому колывание не изменится
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