Кто возглавлял гуннов во время вторжения в Казахстан: А) Бумын В) Моде С) У-ди D) Чжи-чжи Е) Аттила
История
Кто возглавлял гуннов во время вторжения в Казахстан: А) Бумын В) Моде С) У-ди D) Чжи-чжи Е) Аттила
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Правильный ответ Аттила
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