Кто возглавлял гуннов во время вторжения в Казахстан: А) Бумын В) Моде С) У-ди D) Чжи-чжи Е) Аттила

История

Кто возглавлял гуннов во время вторжения в Казахстан: А) Бумын В) Моде С) У-ди D) Чжи-чжи Е) Аттила

Автор: Гость