Срочно. Питання 2,3,4,5. Написати про Митька та Сергiя. Роман "Митькозавр iз Юркiвки, аб?? Химера лiсового озера.
Українська література
Срочно. Питання 2,3,4,5. Написати про Митька та Сергiя. Роман "Митькозавр iз Юркiвки, аб?? Химера лiсового озера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митько – головний герой пригодницької повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки». Змальовуючи його, автор не дає докладного опису його портрета.Внутрішні якості Митька: дотепність, вигадливість, кмітливість, цілеспрямованість, наполегливість, чесність, оптимізм. Думки після закінчення 5 класу були спрямовані на гарний заслужений літній відпочинок, який він хотів організувати без пильного батьківського нагляду. А для цього треба було поїхати на село до бабусі. Звичайно ж, батьки не хотіли відпускати його, але він був дуже переконливим у своїх доказах (потрібно було зібрати колекцію комах) і обіцяв чесно дотримувався всіх отриманих приписів. Мова героя на початку твору не звертає на себе увагу, але у кінці – суттєво змінюється: у ній починають з’являтися спеціальні слова-терміни, назви різних видів доісторичних тварин (стегозаври, індикоптерії тощо)(Підбери це до запитань.)
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