Объясните пожалуйста почему именно такая буква желательно правило 1 равнОдушный 2 нИкогда 3 поцЕлуй 4 жЕлания 5 собИрается 6 водяНое заранее спасибо :-)

Математика

Объясните пожалуйста почему именно такая буква желательно правило 1 равнОдушный 2 нИкогда 3 поцЕлуй 4 жЕлания 5 собИрается 6 водяНое заранее спасибо :-)

Автор: Гость