Объясните пожалуйста почему именно такая буква желательно правило 1 равнОдушный 2 нИкогда 3 поцЕлуй 4 жЕлания 5 собИрается 6 водяНое заранее спасибо :-)
Математика
Объясните пожалуйста почему именно такая буква желательно правило 1 равнОдушный 2 нИкогда 3 поцЕлуй 4 жЕлания 5 собИрается 6 водяНое заранее спасибо :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сложение двух основ слов...Равная душа..Соединительная гласная О. 2)Ни -приставка. 3)Целуй -проверочное слово 4)Желать -проверочное слово 5)Потому,что после корня Бир суффикс А...Или Ира. 6)Суффикс Ян
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