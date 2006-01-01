Объясните причины ослабления Священной Римской империи

История
Объясните причины ослабления Священной Римской империи
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Причины падения Западной Римской империи (Дрязгунов К. В. )  Публикации • 27 декабря 2006 г.  Дрязгунов К. В.  Кризисные явления в империи фактически начались в III в. , когда произошли глубокие изменения в политической, экономической и культурной жизни. Политическая анархия, связанная с постоянно сменой императоров и узурпаторами в разных частях государства в совокупности с вторжением германских племен вели к дестабилизации всей империи. Варвары постоянно проникали через границу, а у императоров не хватало времени, сил и ресурсов, чтобы изгнать их из провинций.  Экономика Римской империи долгое время развивалась неравномерно. Западные районы были менее экономически развитыми, нежели восточные, где были сосредоточены более значительные трудовые, промышленные и торговые ресурсы, и таким образом складывался неблагоприятный баланс торговли.  По выражению С. И. Ковалева, прогрессирующая варваризация армии все более и более уничтожала противоположность между теми, кто защищал империю, и теми, кто нападал на нее.  Кризис поразил все государство, многочисленные проблемы внутри него и постоянные вторжения извне привели в итоге к его ликвидации.  Приведем список причины падения империи в виде сложного плана для лучшего их восприятия.  Военный блок  1. Неспособность правителей контролировать действия своих полководцев породила:  1.1. Потерю армией боеспособности:  а) слабое руководство войсками  б) эксплуатация солдат (присваивание большей части их жалованья)  1.2. Династические кризисы  2. Отсутствие боеспособной армии из-за:  2.1. Невозможности или недостаточного рекрутирования из-за:  а) демографического кризиса  б) нежелания служить, так как не было никаких стимулов к этому (империя больше не вдохновляла солдат, не вызывала у них патриотического желания сражаться за ее спасение)  в) нежелания крупных землевладельцев отдавать работников в армию (центр тяжести по набору смещался на сельское население, а это неизбежно сказывалось на сельскохозяйственном производстве. Оно понесло бы еще больший ущерб, если бы только не получившее широкое распространение уклонение от призыва)  2.2. Больших потерь в армии, в том числе наиболее ее профессиональной части  2.3. Новобранцев «невысокого качества» (горожане были непригодны для службы в армии, из села призывались «ненужные» люди  3. Найм варваров на службу приводил к:  а) ослаблению армии  б) проникновению варваров на территорию и в управленческий аппарат империи  4. Взаимное чувство враждебности армии и гражданского населения. Солдаты не столько воевали, сколько терроризировали местное население, что усугубляло:  а) экономическое положение населения и империи в целом  б) психологический климат и дисциплину в армии и населении  5. Поражения в боевых действиях вели к:  а) потерям живой силы и техники римской армии  б) кризисным демографическим и экономическим явлениям
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