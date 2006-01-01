Объясните причины ослабления Священной Римской империи

Гость: Гость:

Причины падения Западной Римской империи (Дрязгунов К. В. ) Публикации • 27 декабря 2006 г. Дрязгунов К. В. Кризисные явления в империи фактически начались в III в. , когда произошли глубокие изменения в политической, экономической и культурной жизни. Политическая анархия, связанная с постоянно сменой императоров и узурпаторами в разных частях государства в совокупности с вторжением германских племен вели к дестабилизации всей империи. Варвары постоянно проникали через границу, а у императоров не хватало времени, сил и ресурсов, чтобы изгнать их из провинций. Экономика Римской империи долгое время развивалась неравномерно. Западные районы были менее экономически развитыми, нежели восточные, где были сосредоточены более значительные трудовые, промышленные и торговые ресурсы, и таким образом складывался неблагоприятный баланс торговли. По выражению С. И. Ковалева, прогрессирующая варваризация армии все более и более уничтожала противоположность между теми, кто защищал империю, и теми, кто нападал на нее. Кризис поразил все государство, многочисленные проблемы внутри него и постоянные вторжения извне привели в итоге к его ликвидации. Приведем список причины падения империи в виде сложного плана для лучшего их восприятия. Военный блок 1. Неспособность правителей контролировать действия своих полководцев породила: 1.1. Потерю армией боеспособности: а) слабое руководство войсками б) эксплуатация солдат (присваивание большей части их жалованья) 1.2. Династические кризисы 2. Отсутствие боеспособной армии из-за: 2.1. Невозможности или недостаточного рекрутирования из-за: а) демографического кризиса б) нежелания служить, так как не было никаких стимулов к этому (империя больше не вдохновляла солдат, не вызывала у них патриотического желания сражаться за ее спасение) в) нежелания крупных землевладельцев отдавать работников в армию (центр тяжести по набору смещался на сельское население, а это неизбежно сказывалось на сельскохозяйственном производстве. Оно понесло бы еще больший ущерб, если бы только не получившее широкое распространение уклонение от призыва) 2.2. Больших потерь в армии, в том числе наиболее ее профессиональной части 2.3. Новобранцев «невысокого качества» (горожане были непригодны для службы в армии, из села призывались «ненужные» люди 3. Найм варваров на службу приводил к: а) ослаблению армии б) проникновению варваров на территорию и в управленческий аппарат империи 4. Взаимное чувство враждебности армии и гражданского населения. Солдаты не столько воевали, сколько терроризировали местное население, что усугубляло: а) экономическое положение населения и империи в целом б) психологический климат и дисциплину в армии и населении 5. Поражения в боевых действиях вели к: а) потерям живой силы и техники римской армии б) кризисным демографическим и экономическим явлениям