Объясните расстановку запятых в преложении Если гости примерно одного возраста, пола и положения...
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Объясните расстановку запятых в преложении Если гости примерно одного возраста, пола и положения...
Ответ(ы):
Гость:
Мы ставим запятую после слова возраста,потому что идёт перечисление (Если гости примерно одного возраста,пола и положения).
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