Объясните слова: 1) Этос 2) Лирика 3) Драмама
Русский язык
Объясните слова: 1) Этос 2) Лирика 3) Драмама
Ответ(ы):
Гость:
Эпос-литературный род, героическое повествование о прошлом лирика-литературный род, воспроизводящий субъективное личное чувство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 км.Расстояние от станции Тараз до станции Шу 232,2 км, а от станции Луговая до станции Алматы 4...
Математика
27 1/13 - 10 9/13= ( 27 целых и 1/13 минус 10 целых 9/13 ) и 9 2/7 - 6 5/7= ( 9 целых 2/7 минус 6 целых 5/7 )