Объясните слова: 1) Этос 2) Лирика 3) Драмама

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Объясните слова: 1) Этос 2) Лирика 3) Драмама
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эпос-литературный род, героическое повествование о прошлом лирика-литературный род, воспроизводящий субъективное личное чувство
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