Объясните смысл пословиц и поговорок. Пословицы 1 Не учи безделью, а учи рукодел??ю. 2 Уменье и труд- всё перетруд! 3Труд-дело чести.Будь в труде на первом месте. Поговорки 1Дело мастера боится. 2 Кто сделал замок, тот ...
Обществознание
Объясните смысл пословиц и поговорок. Пословицы 1 Не учи безделью, а учи рукодел??ю. 2 Уменье и труд- всё перетруд! 3Труд-дело чести.Будь в труде на первом месте. Поговорки 1Дело мастера боится. 2 Кто сделал замок, тот сделает ключ. 3 Из кожи вон лезет. 4 Не по зубам мне эти орешки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 помогать осваиваться другим 2 нужно учиться и потом все получится 3 незнаю) 1 непомню) 2 тоже) 3 работает изо всех сил 4 не может зделать чтото вроде так
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