Объясните смысл пословиц и поговорок. Пословицы 1 Не учи безделью, а учи рукодел??ю. 2 Уменье и труд- всё перетруд! 3Труд-дело чести.Будь в труде на первом месте. Поговорки 1Дело мастера боится. 2 Кто сделал замок, тот ...

Обществознание

Объясните смысл пословиц и поговорок. Пословицы 1 Не учи безделью, а учи рукодел??ю. 2 Уменье и труд- всё перетруд! 3Труд-дело чести.Будь в труде на первом месте. Поговорки 1Дело мастера боится. 2 Кто сделал замок, тот сделает ключ. 3 Из кожи вон лезет. 4 Не по зубам мне эти орешки

Автор: Гость