Составьте два-три предложения о современной Москве используя однородные члены предложения.
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Составьте два-три предложения о современной Москве используя однородные члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва-это современный, большой и красивый город. В нем есть небоскребы, гостиницы и красивые станции метро.
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