Составьте два-три предложения о современной Москве используя однородные члены предложения.

Русский язык
Составьте два-три предложения о современной Москве используя однородные члены предложения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва-это современный, большой и красивый город. В нем есть небоскребы, гостиницы и красивые станции метро.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Як можна перестати боятися темряви???
Ответить
Русский язык
Помогите.срочно,с решением русский нажал случайно
Ответить
Математика
Скільки потрібно взяти різних цифр , щоб пронумерувати 136 сторінок у книжці
Ответить
Математика
Представить числа в стандартном виде 1) 3270 000 2)0, 000 0031 3)181 000 000 4) 70 000 5) 0, 0094 6) 39, 3456 7) 2844, 1544
Ответить
Алгебра
Ребят, иду сейчас на кр и до меня не доходит как табл сделать, помогите срочно сдел??йте таблицу!
Ответить