Представить числа в стандартном виде 1) 3270 000 2)0, 000 0031 3)181 000 000 4) 70 000 5) 0, 0094 6) 39, 3456 7) 2844, 1544

Математика
Представить числа в стандартном виде 1) 3270 000 2)0, 000 0031 3)181 000 000 4) 70 000 5) 0, 0094 6) 39, 3456 7) 2844, 1544
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3270000=3,27*10^6 2)0,000 0031=3,1*10^-6 3)181 000 000=1,81*10^8 4)70000=7*10^4 5)0,0094=9,4*10^-3 6)39,3456=3,93456*10 7)2844,1544=2,8441544*10^3
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