Ребят, иду сейчас на кр и до меня не доходит как табл сделать, помогите срочно сдел??йте таблицу!

Алгебра

Ребят, иду сейчас на кр и до меня не доходит как табл сделать, помогите срочно сдел??йте таблицу!

Автор: Гость