Ребят, иду сейчас на кр и до меня не доходит как табл сделать, помогите срочно сдел??йте таблицу!

Алгебра
Ребят, иду сейчас на кр и до меня не доходит как табл сделать, помогите срочно сдел??йте таблицу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто подставляем x и решаем. -8 -> -0,5 -4 -> -1 -1 -> -4 0 -> нет решений 1 -> 4 2 -> 2 4 -> 1
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