Вкажіть групу мікроелементів клітини: А)S, K, Cu, Cl, Si, Na; Б)Mn, K, Ca, Cr, Fe, S; В)P, Na, Cl, Ag, Cr, B; Г) K, Cl, Na, Ca, P, S;

Биология
Вкажіть групу мікроелементів клітини: А)S, K, Cu, Cl, Si, Na; Б)Mn, K, Ca, Cr, Fe, S; В)P, Na, Cl, Ag, Cr, B; Г) K, Cl, Na, Ca, P, S;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     Ответ:    г)   потому что:            Калий важен для нормального ритма сердечной деятельности, участвует в процессах фотосинтеза, генерации биоэлектрических потенциалов            Хлор  Преобладает отрицательный ион в организме животных. Компонент соляной кислоты в желудочном соке           Натрий Содержится в клетке только в виде ионов, обуславливает нормальный рит сердечной деятельности             Кальций Входит в состав клеточной стенки у растений, костей и зубов, повышает свертывание крови и сократимость мышечных волокон.            Фосфор Входит в состав костной ткани и зубной эмали, нуклеиновых кислот.       
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