Вкажіть групу мікроелементів клітини: А)S, K, Cu, Cl, Si, Na; Б)Mn, K, Ca, Cr, Fe, S; В)P, Na, Cl, Ag, Cr, B; Г) K, Cl, Na, Ca, P, S;

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Ответ: г) потому что: Калий важен для нормального ритма сердечной деятельности, участвует в процессах фотосинтеза, генерации биоэлектрических потенциалов Хлор Преобладает отрицательный ион в организме животных. Компонент соляной кислоты в желудочном соке Натрий Содержится в клетке только в виде ионов, обуславливает нормальный рит сердечной деятельности Кальций Входит в состав клеточной стенки у растений, костей и зубов, повышает свертывание крови и сократимость мышечных волокон. Фосфор Входит в состав костной ткани и зубной эмали, нуклеиновых кислот.