Скільки потрібно взяти різних цифр , щоб пронумерувати 136 сторінок у книжці
Математика
Скільки потрібно взяти різних цифр , щоб пронумерувати 136 сторінок у книжці
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0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9
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