Помогите.срочно,с решением русский нажал случайно

Гость: Гость:

2x² + 5x + 3 = 0 D = b² - 4ac D = (5)² - 4 * 2 * 3 = 1 x = x = x1 = -1 ; x2 = -1,5 Область определения функции (-∞ ; -1,5) U (-1,5 ; -1) U (-1 ; +∞) 2. чтобы дробь была равна нулю, нужно чтобы числитель был равен нулю 15x - 3x² = 0 -3x² + 15x = 0 D = b² - 4ac D = (15)² - 4 * (-3) * 0 = 225 x = x = x1 = 0 ; x2 = 5 Значит нули функции 0 ; 5. 3. промежутки знакопостоянства: x > 0 (3 ; 5) U (8 ; 9) x < 0 (-3 ; 3) U (5 ; 8) промежутки убывания (-3 ; -2) U (-1 ; 1) U (4 ; 6) промежутки возрастания (-2 ; -1) U (1 ; 4) U (6 ; 9) 4. А - 3) Б - 4) В - 2) 6. Область значений [0 ; 6]