Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы с этим утверждением?Приведите аргументы.

Русский язык

Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы с этим утверждением?Приведите аргументы.

Автор: Гость