Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы с этим утверждением?Приведите аргументы.
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Объясните смысл предложения:Долг-твёрдая обязанность человека перед Богом,госуд??рством,обществом,семьёй,родственниками,друзьями. Согласны ли вы с этим утверждением?Приведите аргументы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласна, раз, ты что-то сказал, надо выполнить.
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