Прочитай слова рядом Запиши цифрой количество слогов букв звуков строить еноты к??рат
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Прочитай слова рядом Запиши цифрой количество слогов букв звуков строить еноты к??рат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить - 7 букв, 6 звуков (Мягкий знак не считается) [строит`-] | Слоги - стро-ить Еноты - 5 букв, 6 звуков [й`иноты] | Слоги - е-но-ты Карат - 5 букв, 5 звуков [карат] | Слоги - ка-рат
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