В 1м находится: а)1000 см; б)100см; в)100дм; г)10дм;
Математика
В 1м находится: а)1000 см; б)100см; в)100дм; г)10дм;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1дм=10см 1см=10мм
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