Какое натуральное число лежит между числами97и98
Математика
Какое натуральное число лежит между числами97и98
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97.5 Так як натуральні числа, це ті які ми використовуємо при лічбі.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предложения 1чтобы играть в эту настольную игру, ты должен составить с??ово из отдельных букв. 2Лена не должна писать сочинение сегодн...
Английский язык
Заполните пропуски словами, составленными из данных букв. 1) This ____ magazine features interviews with all the stars. YELEWK 2) Why don t you...
Русский язык
Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённо-личного односоставного предложения. 1) слушаю 2) слушаешь 3) слушали ...
Математика
В кувшине 7 стаканов молока, а в банке 8 стаканов. За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока.Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу раз...