Советско-китайское сотрудничество

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После смерти Сталина произошли изменения в советской внешней политике, в том числе и в отношениях с Китаем. Советский Союз с середины 50-х годов начал делать шаги по ослаблению «холодной войны». Было заявлено, что СССР будет твердо следовать принципам мирного сосуществования, что третью мировую войну можно предотвратить. В 1954 г. советская делегация во главе с Н.С. Хрущевым посетила Китай. Хрущев встречался и вел переговоры с Мао Цзэдуном. СССР передал Китаю военно-морскую базу Порт-Артур. Отношения с Китаем были еще тогда хорошими. Но уже во второй половине 50-х годов они начали ухудшаться.Началась длительная и болезненная полоса разногласий между СССР и Китаем. Велись острейшие споры, в которых обе стороны обвиняли друг друга во всех проблемах и неудачах. Фактически в начале 60-х годов отношения между Советским Союзом и Китаем были на грани разрыва.С 1957 г. в отношениях СССР и КНР стало заметно охлаждение. Обострились идейные и теоретические разногласия между руководителями обеих стран, противоречия во взглядах на пути строительства социализма. Китайское руководство стремилось форсировать индустриализацию КНР, рассчитывая на продолжение массированной экономической помощи со стороны СССР. Советская сторона не считала возможным помогать Китаю и расценивала линию на ускорение индустриализации КНР как ошибочную. Вопреки мнению Москвы в 1958 г. в Китае был принят курс на осуществление «большого скачка» в экономическом развитии. Не оглашая своих разногласий с Китаем, советское руководство стало более критически относиться ко многим аспектам внутренней и внешней политики КНР, рассматривая некоторые ее конкретные проявления как авантюристичные и опасные для интересов СССР.