Сходство сказок Шарль Перро "Спящая красавица" и Василия Жуковского "Спящая царев??а "
Литература
Сходство сказок Шарль Перро "Спящая красавица" и Василия Жуковского "Спящая царев??а "
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Гость:
Сходства в том что и там и там в начали написана Спящая
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