Коротка характеристика Діка Сенда з роману ''П'ятнадцятирічний капітан''.
Литература
Коротка характеристика Діка Сенда з роману ''П'ятнадцятирічний капітан''.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рохожего, который его нашел, а фамилия ему дали в память о месте, где его нашли. Мальчик был умным, в четыре года уже умел читать, писать и считать. В восемь лет он пошел юнгой на корабль, где так хорошо себя зарекомендовал, что капитан Хелл познакомил его с владельцем судна Велдоном, и тот отдал парня в школу. В пятнадцать лет Дик ступил на палубу одного из лучших кораблей Велдона «Пилигрим» новичком-матросом. Он оказался очень ловким моряком, умным, потому когда капитан отправился на охоту за китом, то поручил корабль именно Дику Сенду.
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