Произведение чисел 60и 30 уменьшить в 6 раз. произведение чисел 8 и 7 уменьшить на 47
Математика
Произведение чисел 60и 30 уменьшить в 6 раз. произведение чисел 8 и 7 уменьшить на 47
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60*30)/6=1800/6=300 8*7-47=56-47=9
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