Произведение чисел 60и 30 уменьшить в 6 раз. произведение чисел 8 и 7 уменьшить на 47

Математика

Произведение чисел 60и 30 уменьшить в 6 раз. произведение чисел 8 и 7 уменьшить на 47

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