Помогите пожалуйста сделать!)). (-13)+29+(-9)+13=.. (-3)+(-28)+28+7=.. -5+(5+(-99))=.. (-48+91)+(-91)=.. (-34+59)+34=.. (47+(-91))+91=.. (-4)+(-2)+22+14=.. 28+(18+29)=.. -10+(-+30)=.. Желательно всё подробно.:)

Математика
Помогите пожалуйста сделать!)). (-13)+29+(-9)+13=.. (-3)+(-28)+28+7=.. -5+(5+(-99))=.. (-48+91)+(-91)=.. (-34+59)+34=.. (47+(-91))+91=.. (-4)+(-2)+22+14=.. 28+(18+29)=.. -10+(-+30)=.. Желательно всё подробно.:)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-13)+29+(-9)+13=16+4=20____________(-3)+(-28)+28+7=7-3=4___________ -5+(5+(-99))=-5-94=-99_____(-48+91)+(-91)=-48_______(-34+59)+34=59______(47+(-91))+91=47________ (-4)+(-2)+22+14=36-6=30_______ 28+(18+29)=47+28=75______ -10+(-+30)=20
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