1. В каком ряду все слова архаизмы? - 1) Лик, ведать, узреть. 2)Гривенник, дисплей, почи??ать. 3) Очи, аршин, уста..)) 2.В каком ряду все слова неологизмы? - 1) Рунет, блогер, брейк-данс. 2) Скейт, роуминг, ремейк. 3) Флэшка, ...
Русский язык
1. В каком ряду все слова архаизмы? - 1) Лик, ведать, узреть. 2)Гривенник, дисплей, почи??ать. 3) Очи, аршин, уста..)) 2.В каком ряду все слова неологизмы? - 1) Рунет, блогер, брейк-данс. 2) Скейт, роуминг, ремейк. 3) Флэшка, министр, бестселлер...))) 3. В каком ряду все слова с чередующейся гласной в корне? - 1) Растущий, уровень, водоросли. 2) Подсочил, долина, озарение. 3) Удивительный, зоревать, равнина))) В заранее спасибки!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3. 2. 1. 3. 2. Не совсем уверена в ответе, но вроде должно быть так)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Напишите пожалуйста название стиха Некрасова,где много или хотя бы есть непроизн??симые согласные,кроме "Как ты кротка,как ты прекрасна" ОТДАЮ ВСЕ ...
Музыка
Пожалуйста помогите)) Просто отвечайте на вопросы да или нет 1.В основе развития инвенции лежит имитация? 2.Фуга начинается с одноголосного пр...
Английский язык