Помогите написать несколько предложений связанных про британскую школу пожалуйста!

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Помогите написать несколько предложений связанных про британскую школу пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I go to the British school. It is very beautiful in here. In our school there is a garden. Emma and I learn in one class.
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