Хто і в якій баладі промовляє слова: "Мене ж не злякає тортура, // Смерть мені не ст??ашна..."?

Литература

Хто і в якій баладі промовляє слова: "Мене ж не злякає тортура, // Смерть мені не ст??ашна..."?

Автор: Гость