Хто і в якій баладі промовляє слова: "Мене ж не злякає тортура, // Смерть мені не ст??ашна..."?
Литература
Хто і в якій баладі промовляє слова: "Мене ж не злякає тортура, // Смерть мені не ст??ашна..."?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
''Вересовий трунок'', пікт.
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