СПАСАЙТЕ! С клавиатуры ввести 12 чисел целого типа. написать программу По подсчет?? четных и произведению нечетных чисел.

Информатика
СПАСАЙТЕ! С клавиатуры ввести 12 чисел целого типа. написать программу По подсчет?? четных и произведению нечетных чисел.
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Гость:
И что тут сложного? В чем именно проблема?
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