Посежено 15 древьев растояние между деревьями 6 метров найдите между 7 и 12 скольк метров
Математика
Посежено 15 древьев растояние между деревьями 6 метров найдите между 7 и 12 скольк метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между 7 и 12 деревьями 30 метров, так как 5 нужно умножить на 6.
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