Как ты думаешь правильно ли поступила Таня, разворошив муравейник. Своё мнение об??снуй примером из текста. Как ты думаешь произведение АНИСКА к жанру сказки или рассказа. Приведи не менее двух доказательств с твоей точки зрен...

Литература

Как ты думаешь правильно ли поступила Таня, разворошив муравейник. Своё мнение об??снуй примером из текста. Как ты думаешь произведение АНИСКА к жанру сказки или рассказа. Приведи не менее двух доказательств с твоей точки зрения. 1. АНИСКА Это было интересное зрелище. Розовый дождевой червяк высунулся на свет возле самого муравейника. Муравьи вцепились в него и начали вытаскивать из земли. Червяк, видно, почуял недоброе. Он упёрся. А потом и совсем испугался, заворочался, начал пятиться обратно в землю. Но муравьи не давали ему уйти… Аниска сидела над ними неподвижно. Муравьи бегали по её босым ногам, но не кусались — никогда муравей не тронет Человека, если его не пугать. Изредка она поднимала ресницы, оглядывалась на густые берёзки, осыпанные острыми солнечными огоньками, на мохнатые сосенки, на коричневые иглы муравейника, тёплые и блестящие под солнцем, на цветущие лесные травы… И, улыбнувшись неизвестно чему, снова устремляла свои тёмно-серые, немножко косые глаза на червяка и муравьёв. Низко, почти над головой, пролетела любопытная синичка. Села на куст и поглядела на Аниску сначала одним глазом, потом другим: «Что это? Человек сидит? Или так, растёт что-то?..» Аниска улыбнулась: — Что смотришь? «Человек!» — в страхе чивикнула синичка и скрылась. Аниска снова опустила глаза: — Вытащили! Муравьи волокли червяка к себе в муравейник. Червяк скорчился, уцепился за траву. Тогда чёрные хищники навалились на него и розняли на две половинки. Аниска, удивлённая такой свирепостью, смотрела, как они запихивали червяка в отверстия муравейника. — Аниска, ау! — Аниска, ты где? Ты что делаешь?! Аниска встала. Девочки пробирались к ней сквозь кусты. — Чего нашла? Чего нашла? — звонко и торопливо, как птица, повторяла Танюшка. — Что смотришь? Она заглянула своими быстрыми чёрными глазами в Анискину корзинку. В корзинке топорщились сухие еловые шишки — Аниска набрала разжигать самовар. — Ничего? А почему здесь сидишь? Аниска помедлила — рассказать или не надо? — Тут одна история была… Танюшка тотчас пристала: — Какая история? Какая? Что сделалось? Катя молча глядела на Аниску спокойными ожидающими глазами. Солнце просвечивало сквозь её белёсые волосы, торчавшие над голубой ленточкой, и голова её была похожа на пушистый одуванчик. — Вот я видела… Отсюда червяк вылез… — Ой! Вот так история, — закричала Танюшка, — про червяка! — Червяк вылез. А потом? — спросила Катя. — А потом муравьи напали, разорвали его и утащили. — И всё?.. Аниска и сама не могла понять, почему ей так интересно было смотреть, а рассказ вышел совсем неинтересный. — А ну-ка я сама погляжу! Танюшка схватила рыжую сухую ветку и быстро разворошила край муравейника. Муравьи закипели-забегали, потащили куда-то свои белые коконы… Аниска оттолкнула Танюшку, вырвала у неё ветку и забросила в чащу. — Ты что? Драться, да?! — У Танюшки в голосе послышались слёзы. — Уж скорей драться, да? — А ты не мучай. — А кого я мучаю? Кого? Кого я мучаю? — Муравьёв. Они строили, а ты ломаешь. — Ну и сиди со своими муравьями. Косуля!.. Кать, пойдём! Пусть одна ходит!.. Косуля, Косуля! Катя невозмутимо запела тоненьким голоском и пошла по лесу. Она не любила, когда плачут и когда ссорятся. Аниска хмуро посмотрела им вслед. На смуглых скулах выступил румянец. Всегда так. Когда сказать нечего, так сейчас — «Косуля». А это слово Аниске было больней всего на свете.

Автор: Гость