Составить небольшой рассказ о воде
Окружающий мир
Составить небольшой рассказ о воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода это жизнь человека человек на 90% состоит из воды без воды не один человек не смог бы прожить! люби умываются по утрам люди пьют воду если бы не вода то нас бы сейчас не было!!
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