Транскрипція слова Сяяти

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Ольга (підмет, іменник) стала дружиною (складений іменний присудок, до складу якого входять дієслово-зв"язка та іменник) князя (означення, іменник) Ігоря (означення, іменник) й (сполучник) після (прийменник) його (означення, займенник) смерті (обставина, іменник) правила (присудок, дієслово) Киівською