Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?
Физика
Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?
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...........Ответ: Ft=0.4H
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