Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?

Физика

Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?

Автор: Гость