Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?

Физика
Масса яблока 40г. Сколько времени плод будет падать с яблони, если ветка, на которой он висел находилась на высоте 2,4м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...........Ответ: Ft=0.4H
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните дроби... 1) -2 5/14 и -3 2) -5/9 и -7/9 3) -3/8 и -3/10
Ответить
Окружающий мир
Составить небольшой рассказ о воде
Ответить
Английский язык
Как переводится She is the most fast in the world
Ответить
Литература
Скажите, пожалуйста, сколько (хотя бы приблизительно) страниц в рассказе "Чайка Дж??натан Ливингстон" Ричарда Баха?
Ответить
Қазақ тiлi
8 класс казак тили 115 жаттыгу
Ответить