Сила тяжести отличается от веса тела тем что она 1\ всегда больше веса тела 2\ вс??гда меньше веса тела 3\приложена к самому телу ,а вес - к опоре или подвесу 4\ приложена к опоре или подвесу ,а вес - к самому телу

Физика

Сила тяжести отличается от веса тела тем что она 1\ всегда больше веса тела 2\ вс??гда меньше веса тела 3\приложена к самому телу ,а вес - к опоре или подвесу 4\ приложена к опоре или подвесу ,а вес - к самому телу

Автор: Гость