Сила тяжести отличается от веса тела тем что она 1\ всегда больше веса тела 2\ вс??гда меньше веса тела 3\приложена к самому телу ,а вес - к опоре или подвесу 4\ приложена к опоре или подвесу ,а вес - к самому телу

Физика
Сила тяжести отличается от веса тела тем что она 1\ всегда больше веса тела 2\ вс??гда меньше веса тела 3\приложена к самому телу ,а вес - к опоре или подвесу 4\ приложена к опоре или подвесу ,а вес - к самому телу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести это сила притяжения Вес это давление на опору, которое вызванно силой притяжения,а так как сила тяжести меняется в зависимости положение тела, то правильный ответ 3
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