Составьте вопросы по тексту на казахском языке(можно на руском в крайнем случае). ??ожалуйста,срочно!!!

Қазақ тiлi
Составьте вопросы по тексту на казахском языке(можно на руском в крайнем случае). ??ожалуйста,срочно!!!
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