Составьте вопросы по тексту на казахском языке(можно на руском в крайнем случае). ??ожалуйста,срочно!!!

Қазақ тiлi

Составьте вопросы по тексту на казахском языке(можно на руском в крайнем случае). ??ожалуйста,срочно!!!

Автор: Гость