1)пофантазируйте! Продолжите текст: опишите картину, которая поразила рассказчика. 2)ТЕКСТ: Я быстро поднялся с постели,торопливо оделся и тотчас же выскочил из избушки.Прикрывая глаза ладонями от алых лучей зари,я окинул бегл...

Гость: Гость:

Я увидел на небе нечто необычное .Яркие краски бросались в глаза:синий,красный,фиолетовый,розовый,оранжевый.Все цвета переходили плавно,от одного к другому и формировали сердце, а на поляне стояла девушка ,которая едва сдерживала слезы. Её парень тренировался целый год, чтобы нарисовать в воздухе сердце и таким образом зделать ей предложение .