План рассказа о мёртвой царевне то семи богатырях

Гость: Гость:

1)Рождение царевны 2)Волшебное зеркальце царицы 3)Чернавка выполняет наказ царицы 4)Царевна в теремке у семи богатырях 5)Хитрости царицы 6)Долговечный сон царевны 7)Поиски царевны королевичем Елисеем 8)Разговоры с тремя стихиями(с ветром,солнцем,с месяцем) 9)Невеста лежала в гробу(в высокой горе,в крутой горе) 10)Царевна ожила 11)Свадьба Царевны 12)Смерть царицы