План рассказа о мёртвой царевне то семи богатырях

Литература
План рассказа о мёртвой царевне то семи богатырях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Рождение царевны 2)Волшебное зеркальце царицы 3)Чернавка выполняет наказ царицы 4)Царевна в теремке у семи богатырях 5)Хитрости царицы 6)Долговечный сон царевны 7)Поиски царевны королевичем Елисеем 8)Разговоры с тремя стихиями(с ветром,солнцем,с месяцем) 9)Невеста лежала в гробу(в высокой горе,в крутой горе) 10)Царевна ожила 11)Свадьба Царевны 12)Смерть царицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Посежено 15 древьев растояние между деревьями 6 метров найдите между 7 и 12 скольк метров
Ответить
Қазақ тiлi
Составьте вопросы по тексту на казахском языке(можно на руском в крайнем случае). ??ожалуйста,срочно!!!
Ответить
Литература
Что такое эпитеты???
Ответить
Русский язык
1)пофантазируйте! Продолжите текст: опишите картину, которая поразила рассказчика. 2)ТЕКСТ: Я быстро поднялся с постели,торопливо оделся и тотчас...
Ответить
Физика
Сила тяжести отличается от веса тела тем что она 1\ всегда больше веса тела 2\ вс??гда меньше веса тела 3\приложена к самому телу ,а вес -...
Ответить